Три игрока ЦСКА попали в сборную недели Лиги чемпионов

Георгий Щенников
ЦСКА
В сборную недели вошли голкипер Игорь Акинфеев, защитник Георгий Щенников и полузащитник Арнор Сигурдссон.
Символическая сборная недели в ЛЧ:
Игорь Акинфеев, Георгий Щенников (оба — ЦСКА), Алехандро Гримальдо («Бенфика»), Рафаэль Геррейро («Боруссия» Дортмунд), Карлос Солер («Валенсия»), Арнор Сигурдссон (ЦСКА), Ян Коваржик («Виктория»), Лерой Сане («Манчестер Сити»), Гийом Оаро («Янг Бойз»), Роберт Левандовски («Бавария»), Душан Тадич («Аякс»).
Напомним, ЦСКА разгромил «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 3:0. 0