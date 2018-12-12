«Реал» — ЦСКА: счет матча 0:3, обзор голов

Московскийобыграл мадридский(3:0) в гостевом матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Счет в матче был открыт на 37-й минуте. Обляков разогнал атаку «армейцев», Магнуссон дошёл до штрафной, собрал на себя двух соперников и отдал пас Федору Чалову, тот качнул Хавьера и пробил на исполнение в дальний угол — Куртуа не дотянулся.

А на 42-й минуте армейцы удвоили свое преимущество. Чалов в штрафной «Реала» сделал передачу пяткой на ход Фернандесу, тот выиграл забег и пробил в Куртуа. Георгий Щенников успел на отскок и после добивания вколотил мяч в ворота «Реала».

На 73-й минуте Влашич покрутился в штрафной «Реала», развернулся и выложил мяч под удар Сигурдссону, который аккуратно пробил в дальний угол — Куртуа не дотянулся.

В параллельном матче чешская «Виктория Пльзень» одержала победу над римской «Ромой» — 2:1.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

После шести туров мадридская команда набрала 12 очков и досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе В. «Рома» (9) досрочно вышла в плей-офф со второго места.

«Виктория Пльзень» и ЦСКА (по 7 очка) располагаются на третьем и четвёртом местах соответственно. Чехи вышли в 1/16 финала Лиги Европы, а ЦСКА завершил выступление в еврокубках.