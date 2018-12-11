Влашич хотел бы остаться в ЦСКА

Полузащитникзаявил, что хотел бы остаться в ЦСКА после завершения арендного соглашения, однако в этом вопросе не все зависит от его желания.

«Я очень доволен и рад, что нахожусь в ЦСКА. Действительно считаю, что я у себя дома, это моя команда. И если бы решение зависело только от меня, это был бы очень лёгкий выбор. Я сказал бы "да" и остался бы футболистом ЦСКА. Но, к сожалению, здесь еще несколько заинтересованных сторон. В частности, надо понять позицию "Эвертона", как он относится к этой ситуации, что думают они. В этом вопросе я сам себе не принадлежу», — цитирует Влашича bobsoccer.ru.

Давайте дождемся лета, посмотрим, каким будет решение всех сторон. Пока я заинтересован в том, чтобы выиграть чемпионат России. Я действительно хочу завоевать титул и приложу для этого максимум усилий. Поэтому все мысли мои сейчас о том, как провести хорошо предсезонную подготовку и весеннюю часть турнира, чтобы стать чемпионом России«, — добавил полузащитник.

"Как минимум до лета я точно с вами", — подытожил Влашич.

Напомним, арендное соглашение Влашича с ЦСКА действует до конца текущего сезона. 0