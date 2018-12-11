ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Шальке» — «Локомотив»ЛЧ. «Локомотив» проиграл «Шальке», «Ливерпуль» принимает «Наполи»
  • 22:48
    • «Локомотив» проиграл «Шальке» и закончил выступление в еврокубках
  • 00:13
    • «Брюгге» и «Атлетико» завершили первый тайм без голов
  • 23:55
    • Геррейру вывел «Боруссию» вперед в матче с «Монако»
  • 23:55
    • ПСЖ обыгрывает «Црвену Звезду» до перерыва
  • 23:54
    • «Интер» уступает ПСВ после первого тайма
    Все новости спорта

    «Локомотив» проиграл «Шальке» и закончил выступление в еврокубках

    «Локомотив» — «Шальке»: счет матча 0:1, обзор голов

    Лига чемпионов Локомотив Футбол России Шальке 04 Футбол Германии Календарь Лиги чемпионов
    Московский «Локомотив» потерпел поражение от гельзенкирхенского «Шальке» (0:1) в гостевом матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Самый опасный момент первого тайма в компенсированное время создали россияне. Баринов прошел вперед по правому флангу атаки и отпасовал в центр чужой штрафной, где Денисов в касание пробил выше створа ворот.

    Единственный мяч был забит в добавленное ко второму тайму время. Сердар оказался первым на подборе во вратарской «Локомотива» и нанес удар с близкой дистанции. Гилерме парировал мяч прямо на Алессандро Шепфа, а тот уже не промахнулся.

    Лига чемпионов. 6-й тур. Группа D
    «Шальке» (Германия) — «Локомотив» (Россия) — 1:0 (0:0)
    Гол: Шепф, 90+1«Шальке» (Германия): Ферманн, Голлер (Харит, 58), Налду, Настасич, Мендиль (Рахман Баба, 16), Шепф, Стамбули, Сердар, Маскарель, Тойхерт (Кутуджу, 72), Коноплянка«Локомотив» (Россия): Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Хеведес, Рыбус, Денисов, Баринов, Фарфан (Смолов, 80), Крыховяк, Эдер (Ал.Миранчук, 46)Предупреждения: Сердар, 27. Денисов, 45+1. Голлер, 45+2. Хеведес, 65. Фарфан, 79. Стамбули, 87

    В параллельном матче группы D турецкий «Галатасарай» на своем поле уступил «Порту» со счетом 2:3.

    «Локомотив» с тремя очками располагается на последнем месте в своей группе D и завершает выступление в еврокубках. «Шальке» с 11 очками вышел в 1/8 финала со второго места.

    Для выхода в плей-офф Лиги Европы московскому клубу необходимо было обыгрывать «Шальке», а «Галатасарай» должен был потерять очки в параллельном матче с «Порту». 2

  • Доставка в:
  • По теме
  • Пока Моуринью и «МЮ» бесцельно дрейфуют, гнев и разочарование фанатов растут
  • 05/12/2018 в 00:44
    •
  • Прогноз
  • «Виктория» — «Рома»
  • 1.91
  • Сегодня в 20:55
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Торонто» Зайцева возьмет реванш у «Каролины» Свечникова
  • «Каролина» — «Торонто». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • «Кунь Лунь» и «Барыс» могут сыграть результативный матч
  • «Кунь Лунь» — «Барыс». Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
  • «Виктория Пльзень» — «Рома»: сенсации не будет
  • «Виктория» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Атлетико» — «Алавес» Футбол Примера. «Атлетико» разгромил «Алавес», «Барса» выиграла каталонское дерби, «Реал» одолел «Уэску»Подробности матчей 15-го тура испанской Примеры Вчера в 01:200
  • 23:52
    • «Наполи» уступает «Ливерпулю» после первого тайма
  • 22:57
    • «Порту» удержал победу над «Галатасараем»
  • 22:45
    • «Монако» — «Боруссия» Д: Пулишич и Фалькао начнут игру с первых минут
    «Ривер Плейт» выиграл 4-й Кубок Либертадорес в своей истории Футбол Как две замены перевернули финал Копа ЛибертадоресРеакция прессы на матч «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс» 10/12/2018 в 20:030
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Когда нужна только победа
  • 5.97
    •
  • 23:42
    • Хеведес: «Локомотиву» не повезло
  • 23:33
    • Тедеско: В первом матче с «Локо» нам повезло, сегодня победили заслуженно
  • 23:31
    • Гилерме: Не хватило фарта и опыта игры в Лиге чемпионов
    Алена Косторная, Александра Трусова и Алена Канышева Прочие Финал в Ванкувере: без золота, но с перспективамиИтоги финала Гран-при по фигурному катанию 10/12/2018 в 16:260
  • 22:30
    • «Брюгге» — «Атлетико»: Гризманн сыграет с первых минут
  • 22:28
    • «Црвена Звезда» — ПСЖ: Неймар, Мбаппе и Кавани в атаке парижан
  • 22:14
    • «Интер» — ПСВ: Икарди и Перишич — в старте
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие