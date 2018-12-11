«Локомотив» — «Шальке»: счет матча 0:1, обзор голов

Московскийпотерпел поражение от гельзенкирхенского(0:1) в гостевом матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Фрагмент матча twitter.com/s04 1000 Фрибет для всех Забрать!

Самый опасный момент первого тайма в компенсированное время создали россияне. Баринов прошел вперед по правому флангу атаки и отпасовал в центр чужой штрафной, где Денисов в касание пробил выше створа ворот.

Единственный мяч был забит в добавленное ко второму тайму время. Сердар оказался первым на подборе во вратарской «Локомотива» и нанес удар с близкой дистанции. Гилерме парировал мяч прямо на Алессандро Шепфа, а тот уже не промахнулся.

Лига чемпионов. 6-й тур. Группа D «Шальке» (Германия) — «Локомотив» (Россия) — 1:0 (0:0) Гол: Шепф, 90+1«Шальке» (Германия): Ферманн, Голлер (Харит, 58), Налду, Настасич, Мендиль (Рахман Баба, 16), Шепф, Стамбули, Сердар, Маскарель, Тойхерт (Кутуджу, 72), Коноплянка«Локомотив» (Россия): Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Хеведес, Рыбус, Денисов, Баринов, Фарфан (Смолов, 80), Крыховяк, Эдер (Ал.Миранчук, 46)Предупреждения: Сердар, 27. Денисов, 45+1. Голлер, 45+2. Хеведес, 65. Фарфан, 79. Стамбули, 87

В параллельном матче группы D турецкий «Галатасарай» на своем поле уступил «Порту» со счетом 2:3.

«Локомотив» с тремя очками располагается на последнем месте в своей группе D и завершает выступление в еврокубках. «Шальке» с 11 очками вышел в 1/8 финала со второго места.

Для выхода в плей-офф Лиги Европы московскому клубу необходимо было обыгрывать «Шальке», а «Галатасарай» должен был потерять очки в параллельном матче с «Порту». 2