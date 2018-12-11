«Локомотив» — «Шальке»: счет матча 0:1, обзор голов

Самый опасный момент первого тайма в компенсированное время создали россияне. Баринов прошел вперед по правому флангу атаки и отпасовал в центр чужой штрафной, где Денисов в касание пробил выше створа ворот.
Единственный мяч был забит в добавленное ко второму тайму время. Сердар оказался первым на подборе во вратарской «Локомотива» и нанес удар с близкой дистанции. Гилерме парировал мяч прямо на Алессандро Шепфа, а тот уже не промахнулся.
В параллельном матче группы D турецкий «Галатасарай» на своем поле уступил «Порту» со счетом 2:3.
«Локомотив» с тремя очками располагается на последнем месте в своей группе D и завершает выступление в еврокубках. «Шальке» с 11 очками вышел в 1/8 финала со второго места.
Для выхода в плей-офф Лиги Европы московскому клубу необходимо было обыгрывать «Шальке», а «Галатасарай» должен был потерять очки в параллельном матче с «Порту». 2