Акинфеев: Уход из сборной — это вопрос здоровья

Голкиперраскрыл подробности завершения карьеры в

«Почему не объявил об уходе сразу после ЧМ-2018? Все на поверхности. Летом очень много ребят покинуло национальную команду. Оказаться пятым кряду человеком, который заявит об этом, было бы неинтересно, неправильно. Имелись в моей голове и какие-то сомнения.

Обследование в Германии поставило точку в данном вопросе, я все для себя решил. Игры, сборы, тренировки в течение 15 лет — на этом надо было поставить маленький крест и больше следить за своим здоровьем», — сказал Акинфеев в интервью официальному сайту УЕФА.

«Причина ухода — не в психологическом давлении. На моем веку было столько нападок и всего остального. Меня они не касаются. Дело только в здоровье. Хочу после завершения карьеры передвигаться на своих ногах», — добавил голкипер.

Напомним, Акинфеев провел в составе сборной России 110 матчей. 0