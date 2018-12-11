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    Акинфеев: Уход из сборной — это вопрос здоровья

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    Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев раскрыл подробности завершения карьеры в сборной России.

    Игорь Акинфеев
    Игорь Акинфеев
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    «Почему не объявил об уходе сразу после ЧМ-2018? Все на поверхности. Летом очень много ребят покинуло национальную команду. Оказаться пятым кряду человеком, который заявит об этом, было бы неинтересно, неправильно. Имелись в моей голове и какие-то сомнения.

    Обследование в Германии поставило точку в данном вопросе, я все для себя решил. Игры, сборы, тренировки в течение 15 лет — на этом надо было поставить маленький крест и больше следить за своим здоровьем», — сказал Акинфеев в интервью официальному сайту УЕФА.

    «Причина ухода — не в психологическом давлении. На моем веку было столько нападок и всего остального. Меня они не касаются. Дело только в здоровье. Хочу после завершения карьеры передвигаться на своих ногах», — добавил голкипер.

    Напомним, Акинфеев провел в составе сборной России 110 матчей. 0

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