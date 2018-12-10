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    Веденеев: Помешала «Зениту» хорошая игра «Рубина», который блестяще обучен тактике

    РПЛ Футбол России Зенит Рубин Календарь РФПЛ
    Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев — о поражение питерской команды в домашнем матче с «Рубином» (1:2).

    Сергей Веденеев
    Сергей Веденеев
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    «Один Иванович в поле не воин. Помешала "Зениту" хорошая игра "Рубина", который блестяще обучен тактике, где во главу угла ставится одна цель: лишить соперника мяча. И, обладая меньшим уровнем мастерства, казанцы все как один компенсировали этот недостаток самоотверженностью, которую продемонстрировали не все игроки "Зенита". Может быть, только Кузяев, который хоть и не силен в единоборствах, бился изо всех сил.

    Что с Луневым? Он в ступоре, похоже. В Туле в руках с мячом уехал за ленточку, теперь снова начудил. Объяснений нет. Его словно магнитом тянет за линию ворот. То, что для гола надо создать не два-три момента, а десять, наверное. "Рубин" подал два угловых — забил. "Зенит" же сделал уйму навесов — и ничего. О качестве борьбы уже сказал выше», — цитирует Веденеева «Спорт уик-энд».

    На зимнюю паузу «Зенит» отправился на первом месте в турнирной таблице с отрывом в одно очко от «Краснодара». 0

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