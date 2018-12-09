Хет-трик Сапаты принес «Аталанте» победу над «Удинезе»

В матче 15-го тура чемпионата Италииодержала гостевую победу надсо счетом 1:3.

В составе победителей хет-трик на свой счет записал колумбийский нападающий Дуван Сапата, поразивший ворота «зебр» на 2-й, 62-й и 80-й минутах.

Единственный гол хозяев на 12-й минуте забил Кевин Ласанья.

«Аталанта» набрала 21 очко и поднялась на шестую строчку в турнирной таблице серии А. «Удинезе» с 13 баллами располагается на 17- месте.

В другом матче отчетного тура «Парма» на своем поле сыграла вничью с «Кьево» (1:1).

В составе гостей голом отметился нападающий Мариуш Стемпиньски (46-я минута). У хозяев поля отличился защитник Бруну Алвеш (53).

Отметим, что на 73-й минуте с поля был удален защитник веронской команды Фабио Депаоли.

«Парма» набрала 21 очко и занимает десятую строчку в турнирной таблице серии А. «Кьево», имея в активе три балла, располагается на 20-м месте.

Еще в одном матче 15-го тура «Эмполи» на своем поле обыграл «Болонью» — 2:1. 0