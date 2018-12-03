Назначены арбитры на первые матчи 1/4 финала Кубка России

«Локомотив» — «Рубин»: судья — Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи — Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья — Виталий Мешков (Дмитров); инспектор — Гаряфий Жафяров (Москва).
«Краснодар» — «Ростов»: судья — Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи — Владимир Миневич (Смоленск), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья — Станислав Васильев (Ижевск); инспектор — Владимир Овчинников (Москва).
«Спартак» — «Урал»: судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья — Алексей Сухой (Люберцы); инспектор — Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).
Все матчи запланированы на 5 декабря.
Еще один матч 1/4 финала Кубка России уже состоялся — 28 ноября «Арсенал» обыграл в гостях «Оренбург» со счетом 4:2. 0