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    Назначены арбитры на первые матчи 1/4 финала Кубка России

    Кубок России Футбол России Локомотив Рубин Краснодар Ростов Спартак Урал Арсенал Тула Оренбург
    Назначены арбитры и инспекторы на первые матчи 1/4 финала Олимп-Кубка России сезона-2018/19, информирует официальный сайт РФС.

    Назначены арбитры на первые матчи 1/4 финала Кубка России
    Назначены арбитры на первые матчи 1/4 финала Кубка России
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    «Локомотив» — «Рубин»: судья — Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи — Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья — Виталий Мешков (Дмитров); инспектор — Гаряфий Жафяров (Москва).

    «Краснодар» — «Ростов»: судья — Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи — Владимир Миневич (Смоленск), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья — Станислав Васильев (Ижевск); инспектор — Владимир Овчинников (Москва).

    «Спартак» — «Урал»: судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья — Алексей Сухой (Люберцы); инспектор — Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

    Все матчи запланированы на 5 декабря.

    Еще один матч 1/4 финала Кубка России уже состоялся — 28 ноября «Арсенал» обыграл в гостях «Оренбург» со счетом 4:2. 0

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