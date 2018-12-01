Примера. «Реал» встретится с «Валенсией», «Барселона» против «Вильярреала»

«Райо Вальекано» — «Эйбар» 1:0
В стартовом матче 14-го тура испанской Примеры «Райо Вальекано» на своем поле обыграл «Эйбар» со счетом 1:0.
Мадридцы набрали три очка благодаря голу Адриана Эмбарбы, который был забит на 53-й минуты.
Хозяева поля одержали первую победу в национальном первенстве с 14 сентября.
Примера. 14-й тур
«Райо Вальекано» — «Эйбар» — 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 — 53 Эмбарба«Райо Вальекано»: Димитриевски, Амат, Гальвес, Веласкес, Морено, Гарсия, Комесанья, Эмбарба, Имбула (Элустондо, 56; Посо, 73), Трехо, де Томас (Тито, 79)«Эйбар»: Риесго, Кукурелья, Рамис, Паулу Оливейра, Пенья, Эскаланте (Де Бласис, 87), Диоп, Жордан (Кике, 62), Орельяна, Хосе Анхель, Энрик (Шарлес, 78)Предупреждения: де Томас (19), Диоп (38), Имбула (46), Жордан (60), Пенья (65), Элустондо (67), Трехо (75), Морено (80)
В турнирной таблице «Райо Вальекано» занимает 19-е место (10 очков), а «Эйбар» — десятое (18 очков).
«Сельта» — «Уэска»
1 декабря, 15:00 мск
«Вальядолид» — «Леганес»
1 декабря, 18:15 мск
«Хетафе» — «Эспаньол»
1 декабря, 20:30 мск
«Реал» — «Валенсия»
1 декабря, 22:45 мск
«Бетис» — «Реал Сосьедад»
2 декабря, 14:00 мск
«Жирона» — «Атлетико»
2 декабря, 18:15 мск
«Барселона» — «Вильярреал»
2 декабря, 20:30 мск
«Алавес» — «Севилья»
2 декабря, 22:45 мск