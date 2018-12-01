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    Примера. «Реал» встретится с «Валенсией», «Барселона» против «Вильярреала»

    Подробности матчей 14-го тура испанской Примеры

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    С 30 ноября по 3 декабря в испанской Примере пройдут матчи 14-го тура.
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    «Райо Вальекано» — «Эйбар» 1:0

    В стартовом матче 14-го тура испанской Примеры «Райо Вальекано» на своем поле обыграл «Эйбар» со счетом 1:0.

    Мадридцы набрали три очка благодаря голу Адриана Эмбарбы, который был забит на 53-й минуты.

    Хозяева поля одержали первую победу в национальном первенстве с 14 сентября.

    Примера. 14-й тур
    «Райо Вальекано» — «Эйбар» — 1:0 (0:0)
    Гол: 1:0 — 53 Эмбарба«Райо Вальекано»: Димитриевски, Амат, Гальвес, Веласкес, Морено, Гарсия, Комесанья, Эмбарба, Имбула (Элустондо, 56; Посо, 73), Трехо, де Томас (Тито, 79)«Эйбар»: Риесго, Кукурелья, Рамис, Паулу Оливейра, Пенья, Эскаланте (Де Бласис, 87), Диоп, Жордан (Кике, 62), Орельяна, Хосе Анхель, Энрик (Шарлес, 78)Предупреждения: де Томас (19), Диоп (38), Имбула (46), Жордан (60), Пенья (65), Элустондо (67), Трехо (75), Морено (80)

    В турнирной таблице «Райо Вальекано» занимает 19-е место (10 очков), а «Эйбар» — десятое (18 очков).

    «Сельта» — «Уэска»

    1 декабря, 15:00 мск

    «Вальядолид» — «Леганес»

    1 декабря, 18:15 мск

    «Хетафе» — «Эспаньол»

    1 декабря, 20:30 мск

    «Реал» — «Валенсия»

    1 декабря, 22:45 мск

    «Бетис» — «Реал Сосьедад»

    2 декабря, 14:00 мск

    «Жирона» — «Атлетико»

    2 декабря, 18:15 мск

    «Барселона» — «Вильярреал»

    2 декабря, 20:30 мск

    «Алавес» — «Севилья»

    2 декабря, 22:45 мск

    «Леванте» — «Атлетик»

    3 декабря, 23:00 мск

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