Марадона недоволен идеей проведения финала Кубка Либертадорес в Мадриде

Легендарный аргентинский нападающийвыразил недовольство идеей проведения финального матча Кубка Либертадорес «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс» в Мадриде.

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«Что, черт возьми, я должен делать, если моя семья хочет посмотреть финал? Знаете ли вы, сколько стоит перелет в Мадрид? Нужно было просто обеспечить безопасность и сыграть матч, где планировалось», — цитирует Марадону Ole.

Напомним, матч «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс» был отменен из-за агрессивного поведения фанатов, напавших на автобус гостей. В результате атаки пострадали несколько футболистов «Боки».

27 ноября КОНМЕБОЛ принял решение провести матч «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс» за пределами Аргентины. Вчера, 29 ноября, было объявлено, что игра пройдет в Мадриде 9 декабря. 0