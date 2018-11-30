Бердыев назвал обидным пропущенный в концовке мяч

Курбан Бердыев
ФК «Рубин»
«Если первый тайм примерно равный был, то во втором тайме, я думаю, мы были более активны. Обидно пропустили в конце матча — элементарные ошибки допустили.
Вопрос об игре в такую погоду надо задать тем, кто придумал систему "осень-весна". Многие из них говорили, что за счет федеральных денег будут построены крытые стадионы. Хотел бы я их спросить, где эти стадионы. Они голосовали за это.
У Артура Сагитова было мало времени для того, чтобы что-то показать. В тренировках неплохо выглядит. Если будет и дальше так выглядеть, значит, игрового времени будет больше», — приводит слова Бердыева официальный сайт «Рубина». 0