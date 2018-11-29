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    Полиция подготовила ходатайства о продлении ареста Кокорина и Мамаева

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    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев могут встретить Новый год в «Бутырке», сообщает «Росбалт».

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин
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    ГСУ ГУ МВД РФ по Москве подготовило ходатайства в суд о продлении футболистам срока содержания под стражей.

    Ходатайства о продлении срока содержания под стражей до 8 февраля 2018 года подадут в Тверской суд к началу следующей неделе.

    Следователи в качестве обоснования необходимости данной меры указывают, что расследование по делу еще продолжается, в частности — не закончены назначенные экспертизы.

    В ходатайстве также отмечается, что Мамаев и Кокорин «обладают широкими личными связями в различных органах государственной власти, значительными денежными средствами, находясь на свободе, могут скрыться от органов предварительного следствия и суда, выехать за пределы РФ, продолжить заниматься преступной деятельностью».

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    • Следствие также считает, что футболисты могут «оказать давление по уголовному делу на свидетелей и потерпевших, воспрепятствовать выполнению следственных и процессуальных действий с их участием, активному сбору доказательств». 0

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