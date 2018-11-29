Полиция подготовила ходатайства о продлении ареста Кокорина и Мамаева

Нападающий «Зенита»и полузащитник «Краснодара»могут встретить Новый год в «Бутырке», сообщает «Росбалт».

ГСУ ГУ МВД РФ по Москве подготовило ходатайства в суд о продлении футболистам срока содержания под стражей.

Ходатайства о продлении срока содержания под стражей до 8 февраля 2018 года подадут в Тверской суд к началу следующей неделе.

Следователи в качестве обоснования необходимости данной меры указывают, что расследование по делу еще продолжается, в частности — не закончены назначенные экспертизы.

В ходатайстве также отмечается, что Мамаев и Кокорин «обладают широкими личными связями в различных органах государственной власти, значительными денежными средствами, находясь на свободе, могут скрыться от органов предварительного следствия и суда, выехать за пределы РФ, продолжить заниматься преступной деятельностью».

Следствие также считает, что футболисты могут «оказать давление по уголовному делу на свидетелей и потерпевших, воспрепятствовать выполнению следственных и процессуальных действий с их участием, активному сбору доказательств». 0