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    Губник считает «Лужники» лучшим стадионом в мире

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    Защитник «Виктории» Роман Губник рассказал о победе над ЦСКА (2:1) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Роман Губник
    Роман Губник
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    «Это был тяжелый матч, потому что мы должны были побеждать, но после первого тайма счет был 1:0 в пользу ЦСКА. К тому же мы не забили пенальти.

    Во втором тайме мы сравняли счет, и для нас это было супер, потому что мы стремились к победе. В конце смогли забить второй мяч и взять три очка. Для нас это была очень важная игра.

    Мы должны были выигрывать, и мы это сделали. Ничья или поражение для нас были бы плохим результатом. Мы хотели взять три очка.

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    • Поле было скользкое, но для меня оно было хорошее. Мяч быстрый и передачи тоже. Думаю, этот стадион — самый лучший в мире сейчас», — приводит слова Губника «Спорт-Экспресс». 0

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