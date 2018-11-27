ЦСКА — «Виктория»: счет матча 1:2, обзор голов

Московскийпотерпел домашнее поражение от чешской(1:2) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Уже на 9-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти — Щенников прокинул себе мяч на ход, а Петржела сзади заплёл ноги «армейцу».

Никола Влашич идеально исполнил пенальти, послав мяч в верхний угол ворот — Грушка даже не дёрнулся.

Первый тайм проходил при преимуществе армейцев, но на 43-й минуте пенальти был назначен уже в ворота ЦСКА: Щенников сзади рубанул Ржезника по ногам.

Однако Акинфеев потащил удар с пенальти. Прохазка пробил на исполнение в угол — Игорь угадал направление удара и отбил мяч.

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Отыгрались чехи на 56-й минуте. Чехи провели атаку правым флангом. Копиц прострелил в штрафную, Роман Прохазка подобрал мяч и пробил точно в девятку.

А на 81-й минуте чехи разыграли угловой, прошла подача во вратарскую, Лукаш Гейда выиграл борьбу в воздухе и переправил мяч в сетку ворот ЦСКА.

В другом матче группы G «Рома» на своем поле примет мадридский «Реал». Встреча начнется в 23:00 мск.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Реал» и «Рома» обеспечили себе выход в плей-офф Лиги чемпионов, набрав по 9 очков. «Виктория» набрала 4 очка и поднялась на 3-е место, ЦСКА с 4 очками опустился на четвертую строчку.

В последнем туре туре армейцы встречаются с «Реалом», а чешский клуб — с «Ромой». В случае поражения, армейский клуб не попадает в Лигу Европы весной. 0