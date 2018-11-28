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    Ролан Гусев: Что случилось с ЦСКА — какая-то загадка

    ЦСКА Лига чемпионов Календарь Лиги чемпионов
    Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев прокомментировал поражение армейцев в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов от «Виктории» (1:2).

    Ролан Гусев
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    «Что случилось с ЦСКА — какая-то загадка. Первые 20 минут армейцы выглядели здорово, но потом впали в ступор. Наверное, дело в молодости. Футболисты выложились по максимуму, но совершали индивидуальные ошибки, особенно в первом тайме. Опять же связываю это с нестабильностью нынешнего состава красно-синих, но с другой стороны нельзя все вечно списывать на юный возраст. "Викторию" необходимо побеждать даже в таком составе.

    Думаю, на армейцев давила необходимость добиться определенного результата, который позволял бы выйти из группы хотя бы в Лигу Европы. Это их и подвело. Перегореть не перегорели, но начали неправильно действовать после быстрого гола, стали играть от соперника, отдав ему инициативу.

    Конечно, победить "Реал" в Мадриде тяжело, но в футболе может случиться все что угодно, вспомните результат первой очной встречи этих команд. Надеюсь, что результат окажется в пользу армейцев», — цитирует Гусева «Спорт-Экспресс».

    После этой встречи российский и чешский клубы набрали по 4 очка, но команда из Пльзени опережает москвичей за счет победы в гостях, и перед заключительными встречами в группе занимает 3-е место. 0

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