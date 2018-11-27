Видаль: Первое место в группе играет важную роль

Артуро Видаль
uefa.com
«Барселона» уже обеспечила себе место в 1/8 финала, победа гарантирует каталонцам первое место в группе. ПСВ не может финишировать выше третьего места.
«Хотим выиграть и занять первое место в группе. Я мечтаю о победе в Лиге чемпионов и надеюсь выиграть ее с "Барселоной".
Первое место в группе играет важную роль. Это заряжает уверенностью. Знаем, что выиграем группу, если победим завтра.
Месси всегда опасен. С мячом он может делать все что захочется. Поэтому он лучший», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0