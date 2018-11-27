ЦСКА — «Виктория Пльзень»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Московскийобъявил стартовый состав на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против чешской

С первых минут встречу начнут форвард Федор Чалов и защитник Марио Фернандес.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Чернов, Бекао, Набабкин, Щенников, Обляков, Бистрович, Влашич, Чалов, Сигурдссон.

Запасные: Помазун, Ефремов, Нисимура, Кучаев, Бийол, Гордюшенко, Жамалетдинов.

«Виктория Пльзень»: Грушка, Лимберски, Губник, Гейда, Ржезник, Прохазка, Грошовски, Коваржик, Чермак, Петржела, Чори.

Запасные: Козачик, Горжава, Копиц, Буча, Гавель, Ржезничек, Перница.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение ЦСКА. Коэффициент на его победу — 1.75, на успех «Виктории» — 5.50, на ничью — 3.80. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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