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    Оставит ли «Виктория» ЦСКА без еврокубковой весны?

    ЦСКА — «Виктория». Прогноз на матч Лиги чемпионов 27 ноября 2018 года

    Лига чемпионов ЦСКА Футбол России
    Прогноз на ЦСКА — «Виктория»
    ЦСКА — «Виктория»
    Во вторник, 27 ноября, московский ЦСКА на своем поле будет принимать чешскую «Викторию» в рамках группы G Лиги чемпионов. Начало поединка — в 20:55 мск. Прогноз на ЦСКА — «Виктория».
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    ЦСКА

    В Лиге чемпионов армейцы стартовали ничьей с чешской «Викторией» (2:2), дважды пропустив в первом тайме и уйдя от поражения благодаря пенальти в компенсированное время.

    Мало кто ждал чудес в игре с мадридским «Реалом», но футболисты московского клуба при аншлаге на трибунах совершили подвиг и в меньшинстве одолели испанцев — 1:0.

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    • Серьезным ударом для армейцев стало удаление Игоря Акинфеева, которое привело к тому, что лигочемпионская поездка в Рим обернулась разгромом от «Ромы» (0:3).

    В ответном матче с римских клубом на воротах стоял капитан армейского клуба, но матч завершился для ЦСКА домашним поражением со счетом 1:2, которое продлило безвыигрушную серию армейцев во всех турнирах до 4 матчей.

    Но последние два матча ЦСКА выиграл с одинаковым счетом 2:0, победив в рамках РПЛ сначала «Зенит» на своем поле, а затем «Ахмат» на выезде.

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    В группе G ЦСКА с 4 очками занимает 3-е место и шансы на выход имеет лишь арифметические, учитывая, что у «Реала» и «Ромы» по 9 очков. Но, чтобы выйти в Лигу Европы, армейцам нужна победа над чешским клубом.

    В предстоящем матче не сыграют травмированные защитник Виктор Васин, хавбеки Константин Кучаев, Александр Макаров и Кристиан Бистрович, а также нападающий Абель Эрнандес.

    «Виктория»

    Чешский клуб упустил победу в стартовом матче группового этапа ЛЧ, дав армейцам сравнять счет в компенсированное время. Это очко так и осталось для «Виктории» единственным набранным в этом розыгрыше.

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    Выезд в Рим обернулся для чехов еще большим конфузом, чем для ЦСКА — пльзенский клуб пропусти пять безответных мячей.

    В Мадрид «Виктория» съездила достойнее, даже сумев забить «Реалу» во втором тайм, но в итоге проиграв со счетом 1:2. А вот на своем поле чехи вновь пропустили пять безответных мячей, на этот раз от «сливочных».

    Два последних матчах в рамках национального чемпионата «Виктория» свела вничью 1:1, сначала на своем поле сыграв с «Пршибрамом», а затем на выезде уйдя от поражения в матче с либерецким «Слованом».

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    «Виктория» еще может пробиться в Лигу Европы — для этого ей надо победить ЦСКА и надеяться на поражение армейцев в последнем туре.

    Чехи уже встречались с армейцами в сезоне 2013/14. Тогда «Виктория» проиграла в Москве со счетом 2:3, но на своем поле победила со счетом 2:1 и оставила ЦСКА на четвертом месте в группу.

    Прогноз

    Букмекеры считают ЦСКА фаворитом матча. На победу команды Гончаренко дается коэффициент 1,75, тогда как на ничью — 3,70, а на успех «Виктории» — 4,95.

    ЦСКА на своем поле при заполненных «Лужниках» победил «Реал», был близок к ничьей с «Ромой», так что вряд ли мы ошибемся, прогнозируя победу армейского клуба.

    Этот матч — последний и решающий шанс для обеих команд, можно ждать агрессивного футбола, в прошлой московской встрече этих команд было забито 5 мячей. Ставим на «верх».

    Интересны варианты ТБ 2,5 за 2,05 и «обе забьют» за 2,00, а также «ЦСКА выиграет один из таймов» за 1,45. 0

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    Прогноз на ЦСКА — «Виктория». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.85. Во вторник, 27 ноября, московский ЦСКА на своем поле будет принимать чешскую «Викторию» в рамках группы G Лиги чемпионов. Начало поединка — в 20:55 мск.
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