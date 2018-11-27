АЕК — «Аякс»: счет матча 0:2, обзор голов

одержал победу надв выездном матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Встреча группы E прошла в Афинах и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Ключевой момент игры случился на 67-й минуте, когда Марко Ливайя умышленно сыграл рукой в своей штрафной площади, за что получил вторую желтую карточку. Также арбитр назначил пенальти, который реализовал Душан Тадич.

На 72-й минуте Тадич оформил дубль, поразив пустые вороты после передачи Класа-Яна Хунтелара.

Эта победа позволила «Аяксу» выйти в лидеры группы (11 очков) и обеспечить себе место в 1/8 финала. АЕК уже точно финиширует последним (0 очков).

Лига чемпионов. Группа E. 5-й тур АЕК — «Аякс» — 0:2 (0:0) Голы: 0:1 — 68, пенальти Тадич, 0:2 — 72 ТадичАЕК: Баркас, Родриго Гало (Бойе, 73), Чигринский, Иконому, Бакакис, Галанопулос, Алеф, Манталос (Клонаридис, 78), Хульт, Ливая, Понсе (Якумакис, 82)«Аякс»: Онана, Блинд, де Лигт, Вебер, Мазрауи (Ниссен Кристенсен, 82), де Йонг, Шене, Нерес, ван де Бек (Лабьяд, 86), Тадич, Дольберг (Хунтелар, 62)Предупреждения: Шене (19), Иконому (29), Чигринский (51), Ливая (53), Мазрауи (60), Якумакис (90)Удаление: Ливая (67)

Позднее в рамках этой группы встретятся «Бавария» (10 очков) и «Бенфика» (4 очка). 0