ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты «Реала»«Элита» выходит из-под контроля. УЕФА нужно действовать жестко
  • 22:47
    • ЦСКА проиграл «Виктории», почти лишившись шансов на Лигу Европы
  • 22:47
    • «Аякс» вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • 22:21
    • «МЮ» и «Янг Бойз» огласили составы
  • 22:16
    • Дибала и Роналду — в стартовом составе «Юве» против «Валенсии»
  • 22:11
    • Бензема и Бэйл сыграют в атаке «Реала» против «Ромы»
    Все новости спорта

    «Аякс» вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов

    АЕК — «Аякс»: счет матча 0:2, обзор голов

    Лига чемпионов АЕК Афины Аякс Календарь Лиги чемпионов
    «Аякс» одержал победу над АЕКом в выездном матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Душан Тадич
    Душан Тадич
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Встреча группы E прошла в Афинах и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

    Ключевой момент игры случился на 67-й минуте, когда Марко Ливайя умышленно сыграл рукой в своей штрафной площади, за что получил вторую желтую карточку. Также арбитр назначил пенальти, который реализовал Душан Тадич.

    На 72-й минуте Тадич оформил дубль, поразив пустые вороты после передачи Класа-Яна Хунтелара.

    Эта победа позволила «Аяксу» выйти в лидеры группы (11 очков) и обеспечить себе место в 1/8 финала. АЕК уже точно финиширует последним (0 очков).

    Лига чемпионов. Группа E. 5-й тур
    АЕК — «Аякс» — 0:2 (0:0)
    Голы: 0:1 — 68, пенальти Тадич, 0:2 — 72 ТадичАЕК: Баркас, Родриго Гало (Бойе, 73), Чигринский, Иконому, Бакакис, Галанопулос, Алеф, Манталос (Клонаридис, 78), Хульт, Ливая, Понсе (Якумакис, 82)«Аякс»: Онана, Блинд, де Лигт, Вебер, Мазрауи (Ниссен Кристенсен, 82), де Йонг, Шене, Нерес, ван де Бек (Лабьяд, 86), Тадич, Дольберг (Хунтелар, 62)Предупреждения: Шене (19), Иконому (29), Чигринский (51), Ливая (53), Мазрауи (60), Якумакис (90)Удаление: Ливая (67)

    Позднее в рамках этой группы встретятся «Бавария» (10 очков) и «Бенфика» (4 очка). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Элита» выходит из-под контроля. УЕФА нужно действовать жестко
  • 21:30
    •
  • Прогноз
  • «Рома» — «Реал»
  • 3.20
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Огорчит ли «Рома» кризисный «Реал»?
  • «Рома» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
  • Помешает ли «Лион» выиграть группу «Манчестер Сити»?
  • «Лион» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 4.40
    •
  • Универсализм решает
  • «Ювентус» — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Тоттенхэм» — «Челси» Футбол АПЛ. «Тоттенхэм» победил «Челси», «МанСити» разгромил «Вест Хэм», «Ливерпуль» обыграл «Уотфорд»Результаты матчей тринадцатого тура чемпионата Англии 01:430
  • 20:38
    • Финал Кубка Либертадорес перенесут за пределы Аргентины
  • 20:21
    • «Автомобилист» победил «Салават Юлаев» в Уфе
  • 20:02
    • АЕК и «Аякс» огласили составы
    Гонсало Игуаин Футбол Трансферный дайджест. 20-26 ноябряКуда точно не перейдет Азар, сколько ПСЖ готов платить Де Ха, на чье возвращение надеются фанаты «Реала» и другие трансферные новости последних дней Вчера в 19:180
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Армейцы» шагнут в весну
  • 3.55
    •
  • 22:35
    • Вальверде: Победа над ПСВ — прямой путь к первому месту
  • 22:31
    • Полузащитник «Милана» выбыл из строя на восемь-девять месяцев
  • 22:19
    • Роббен и Рибери — в составе «Баварии» на игру с «Бенфикой»
    «Эйбар» — «Реал» Футбол Примера. «Севилья» вышла в лидеры крупное поражение «Реала», «Атлетико» упустил победу над «Барселоной»Подробности матчей 13-го тура испанской Примеры 01:050
  • 17:52
    • Семин: Просили РПЛ перенести одну игру, но нам не пошли навстречу
  • 16:23
    • «Анжи» подписал воспитанника ПСЖ
  • 15:04
    • Игроки «Спартака» поддержали Глушакова
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие