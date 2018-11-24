Иньеста: У меня нет хороших воспоминаний о чемпионате мира в России

Бывший полузащитник сборной, ныне выступающий за японский, признался, что у него не осталось хороших воспоминаний о чемпионате мира 2018 года, который прошел в России.

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«У меня нет хороших воспоминаний о чемпионате мира в России. Я не понимал решения Фернандо Йерро оставить меня в запасе на матч 1/8 финала с Россией и причин, почему он так сделал. Я был расстроен, мне было всё равно, что он сказал по этому поводу», — цитирует Иньесту Marca.

Напомним, что в том матче сборная Испании уступила России в серии послематчевых пенальти. Иньеста появился на поле на 67-й минуте встречи.

После этого поединка он объявил об уходе из национальной команды. 0