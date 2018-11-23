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    Хави не верит в возвращение Неймара в «Барселону»

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    Бывший капитан «Барселоны» Хави прокомментировал возможность возвращения в команду нападающего Неймара.

    Неймар
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    «Я не представляю этого. Также думаю, что это бы не сработало, не представляю ни в коем случае. Я читаю много прессы, в курсе всех футбольных событий, но вижу нулевые шансы того, что Неймар сможет вернуться в "Барселону".

    Если он созреет и будет работать, то приблизится к Криштиану и Месси», — цитирует испанца Cadena SER.

    Напомним, Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год, после чего перешел в ПСЖ за 222 миллиона евро. Ранее генменеджер каталонцев Пеп Сегура подчеркнул, что клуб готов вернуть бразильца в свои ряды.

    В нынешнем сезоне Неймар провел 11 матчей за ПСЖ в чемпионате Франции, забив десять голов и сделав пять результативных передач. 0

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