Хави не верит в возвращение Неймара в «Барселону»

Бывший капитанпрокомментировал возможность возвращения в команду нападающего

«Я не представляю этого. Также думаю, что это бы не сработало, не представляю ни в коем случае. Я читаю много прессы, в курсе всех футбольных событий, но вижу нулевые шансы того, что Неймар сможет вернуться в "Барселону".

Если он созреет и будет работать, то приблизится к Криштиану и Месси», — цитирует испанца Cadena SER.

Напомним, Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год, после чего перешел в ПСЖ за 222 миллиона евро. Ранее генменеджер каталонцев Пеп Сегура подчеркнул, что клуб готов вернуть бразильца в свои ряды.

В нынешнем сезоне Неймар провел 11 матчей за ПСЖ в чемпионате Франции, забив десять голов и сделав пять результативных передач. 0