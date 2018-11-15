Бабаев: Аренда Головина в ЦСКА практически невозможна

Генеральный директор ЦСКАрассказал о перспективах бывшего полузащитника армейцев

Александр Головин Deskgram.net 1000 Фрибет для всех Забрать!

«Да, регулярно с ним переписываемся. Конечно, переживаем за него. Поддерживаем, как можем. В основном морально, потому что ничем другим здесь, к сожалению, не поможешь.

Думаю, Саше просто надо перетерпеть. Уверен, что он справится. Просто сейчас очень некстати получил рецидив травмы.

Никто не мог предположить, что "Монако" окажется в такой сложной ситуации. Все-таки полуфиналист Лиги чемпионов, чемпион Франции позапрошлого года. Но в футболе иногда такое случается…

Это жизнь, надо перетерпеть. "Монако" в любом случае остается очень серьезным клубом с менеджментом, традициями. Просто надо преодолеть эту черную полосу.

Конечно, тяжело начинать европейскую карьеру с такой ситуации. Но, как говорится, что не убивает, делает нас сильнее. Это очень серьезная для Саши закалка. Надеюсь, он вместе с одноклубниками скоро выйдет из непростого положения.

Назад в ЦСКА не просится, нет, нет. Он боец! Я бы сильно удивился, если бы Саша так себя повел. Достаточно посмотреть на его карьеру — где начинал, откуда приехал. Его невзгодами не напугаешь.

Головин — не тепличный футболист, который привык к зоне максимального комфорта. Он сам всего добивался с детских лет. Просто сейчас наступило очередное испытание, которое, уверен, он преодолеет.

Арендовать Головина у "Монако"? Понимаю, что многие привыкли к нашему "ходу конем". Но в данном случае я почти уверен, что такой сценарий практически невозможен.

Убежден, что Саша хочет продолжить играть в Европе. Да и "Монако" рассчитывает на него, не намерен расставаться с футболистом.

Просто клубу надо справиться с трудностями — прежде всего, отсутствием результата», — приводит слова Бабаева «Спорт-Экспресс». 0