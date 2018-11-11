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    Смолов — в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Рубином»

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    Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Локомотива» на матч 14-го тура Российской Премьер-лиги, который пройдет в Казани.

    Федор Смолов
    Федор Смолов
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    «Рубин»: Коновалов, Кудряшов, Гранат, Устинов, Навас, Байрамян, Уремович, Камболов, Коновалов, Бухаров, Азмун.

    Запасные: Бабурин, Акмурзин, Цаллагов, Калинин, Могилевец, Подберёзкин, Мухаметзянов, Шекари, Полоз.

    «Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Рыбусь, Чорлука, Игнатьев, Баринов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Крыховяк, Смолов, Фарфан.

    Запасные: Коченков, Медведев, Ротенберг, Маргасов, Михалик, Лысов, Хёведес, Денисов, Тарасов, Жемалетдинов, Тугарев, Эдер.

    Начало встречи — в 16:30 мск. Главный арбитр — Владислав Безбородов.

    Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0

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