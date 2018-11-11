Смолов — в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Рубином»

Федор Смолов
«Локомотив»
«Рубин»: Коновалов, Кудряшов, Гранат, Устинов, Навас, Байрамян, Уремович, Камболов, Коновалов, Бухаров, Азмун.
Запасные: Бабурин, Акмурзин, Цаллагов, Калинин, Могилевец, Подберёзкин, Мухаметзянов, Шекари, Полоз.
«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Рыбусь, Чорлука, Игнатьев, Баринов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Крыховяк, Смолов, Фарфан.
Запасные: Коченков, Медведев, Ротенберг, Маргасов, Михалик, Лысов, Хёведес, Денисов, Тарасов, Жемалетдинов, Тугарев, Эдер.
Начало встречи — в 16:30 мск. Главный арбитр — Владислав Безбородов.
Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0