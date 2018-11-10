Бамба принес «Кардиффу» победу над «Брайтоном»

обыгралв матче 12-го тура чемпионата Англии со счетом 2:1.

«Кардифф» взял три очка в большинстве twitter.com/cardiffcityfc 100% Высокие коэффициенты Играть!

Голами в составе хозяев отметились хавбек Каллум Патерсон и защитник Сол Бамба, у гостей отличился защитник Льюис Данк.

Отметим, что на 34-й минуте «Брайтон» остался в меньшинстве, когда красную карточку получил хавбек Дэйл Стивенс.

«Кардифф» набрал 8 очков и поднялся на 16-е место в турнирной таблице. «Брайтон» с 14 баллами располагается на 12-й строчке.