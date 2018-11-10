Бамба принес «Кардиффу» победу над «Брайтоном»

«Кардифф» взял три очка в большинстве
twitter.com/cardiffcityfc
Голами в составе хозяев отметились хавбек Каллум Патерсон и защитник Сол Бамба, у гостей отличился защитник Льюис Данк.
Отметим, что на 34-й минуте «Брайтон» остался в меньшинстве, когда красную карточку получил хавбек Дэйл Стивенс.
«Кардифф» набрал 8 очков и поднялся на 16-е место в турнирной таблице. «Брайтон» с 14 баллами располагается на 12-й строчке.
АПЛ. 12-й тур
«Кардифф Сити» — «Брайтон» — 2:1 (1:1)
Голы: Данк, 6 (0:1). Патерсон, 28 (1:1). Бамба, 90 (2:1)«Кардифф Сити»: Этеридж, Бамба, Экуэле Манга, Каннингем, Моррисон (Пелтиер, 70), Гюннарссон, Раллс (Рид, 76), Камараса, Патерсон, Харрис, Мерфи (Хойлетт, 72)«Брайтон энд Хоув»: Райан, Бонг, Даффи, Монтойя, Данк, Каяль, Стивенс, Марч (Биссума, 39), Кноккарт, Маррей (Андоне, 63), ИскиэрдоПредупреждения: Патерсон, 35. Каннингем, 71. Биссума, 90+5Удаление: Стивенс, 34