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    Бамба принес «Кардиффу» победу над «Брайтоном»

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    «Кардифф» обыграл «Брайтон» в матче 12-го тура чемпионата Англии со счетом 2:1.

    «Кардифф» взял три очка в большинстве
    «Кардифф» взял три очка в большинстве
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    Голами в составе хозяев отметились хавбек Каллум Патерсон и защитник Сол Бамба, у гостей отличился защитник Льюис Данк.

    Отметим, что на 34-й минуте «Брайтон» остался в меньшинстве, когда красную карточку получил хавбек Дэйл Стивенс.

    «Кардифф» набрал 8 очков и поднялся на 16-е место в турнирной таблице. «Брайтон» с 14 баллами располагается на 12-й строчке.

    АПЛ. 12-й тур
    «Кардифф Сити» — «Брайтон» — 2:1 (1:1)
    Голы: Данк, 6 (0:1). Патерсон, 28 (1:1). Бамба, 90 (2:1)«Кардифф Сити»: Этеридж, Бамба, Экуэле Манга, Каннингем, Моррисон (Пелтиер, 70), Гюннарссон, Раллс (Рид, 76), Камараса, Патерсон, Харрис, Мерфи (Хойлетт, 72)«Брайтон энд Хоув»: Райан, Бонг, Даффи, Монтойя, Данк, Каяль, Стивенс, Марч (Биссума, 39), Кноккарт, Маррей (Андоне, 63), ИскиэрдоПредупреждения: Патерсон, 35. Каннингем, 71. Биссума, 90+5Удаление: Стивенс, 34
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