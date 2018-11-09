Назван лучший футболист АПЛ в октябре

Нападающийпризнан лучшим игроком английской Премьер-лиги по итогам октября.

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Об этом сообщает официальный сайт «канониров».

В прошлом месяце Обамеянг забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу в трех матчах за «Арсенал» в АПЛ.

Интересно, что Обамеянг стал первым с марта 2015 года игроком «Арсенала», которого признали лучшим в АПЛ по итогам месяца.

Кроме Обамеянга, на награду претендовали полузащитник «Челси» Росс Баркли, хавбек «Манчестер Сити» Фернандиньо, форвард «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль, вратарь «Брайтона» Мэтью Райан и нападающий «Борнмута» Каллум Уилсон.

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