Назван лучший футболист АПЛ в октябре

Пьер-Эмерик Обамеянг
Sky Sports
Об этом сообщает официальный сайт «канониров».
В прошлом месяце Обамеянг забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу в трех матчах за «Арсенал» в АПЛ.
Интересно, что Обамеянг стал первым с марта 2015 года игроком «Арсенала», которого признали лучшим в АПЛ по итогам месяца.
Кроме Обамеянга, на награду претендовали полузащитник «Челси» Росс Баркли, хавбек «Манчестер Сити» Фернандиньо, форвард «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль, вратарь «Брайтона» Мэтью Райан и нападающий «Борнмута» Каллум Уилсон.
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