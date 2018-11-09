ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Краснодар» вновь одержал волевую победуИдеальный камбэк «Краснодара»
  • 15:40
    • СМИ: «Арсенал» и «Спартак» согласовали переход Кононова
  • 15:13
    • Кейн признан игроком недели в Лиге чемпионов
  • 14:56
    • Джокович признан теннисистом года по версии АТР
  • 13:57
    • Ахметов попал в сферу интересов «Ромы»
  • 12:06
    • Туктамышева выиграла короткую программу на Гран-при Японии
    Все новости спорта

    СМИ: «Арсенал» и «Спартак» согласовали переход Кононова

    Спартак РПЛ Футбол России Арсенал Тула Календарь РФПЛ
    Тульский «Арсенал» и московский «Спартак» подписали соглашение, регулирующее порядок перехода в московский клуб тренера Олега Кононова, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Олег Кононов
    Олег Кононов
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Матч с «Анжи», который состоится сегодня, станет последним для Кононова во главе «Арсенала» — после игры он переходит на работу в «Спартак» и, вероятно, приступит к тренировкам уже после паузы на матчи сборных.

    Соглашение предусматривает переход всего штаба Кононова в «Спартак», сумма отступных составит порядка 500 тысяч евро. Соглашение со стороны «Спартака» подписано генеральным директором клуба Сергеем Родионовым.

    Кононов подпишет контракт с красно-белыми сроком до конца текущего сезона — договор, по некоторым данным, предусматривает продление сроком на один сезон в случае попадания в тройку призеров. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Дворовый футбол и сумасшедшие эмоции на «Открытие Арене»
  • 02:10
    •
  • Прогноз
  • «Арсенал» Тула — «Анжи»
  • 2.55
  • Сегодня в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Оторвутся ли «оружейники» от опасной зоны?
  • «Арсенал» Тула — «Анжи». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • Дежурство по грубости
  • «Леванте» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Вашингтон» против «Коламбуса» — как завершится матч лидеров Столичного дивизиона?
  • «Вашингтон» — «Коламбус». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «МЮ» шокировал Турин Футбол «Манчестер Юнайтед» взял слово. «Ювентус» повержен в ТуринеВыводы по громкой победе «Манчестер Юнайтед» над «Ювентусом» в Лиге чемпионов Вчера в 12:590
  • 09:40
    • «Милуоки» прервал победную серию «Голден Стэйт»
  • 08:17
    • Молодежная сборная России проиграла в третьем матче Суперсерии
  • 08:04
    • Россия приблизилась к Франции в рейтинге УЕФА
    ЦСКА — «Рома» Футбол Неопытные «армейцы» не воспользовались слабостями «Ромы»Реация спортивных СМИ на поражение ЦСКА в матче с римлянами Вчера в 02:010
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Оружейники» подстрелят «орлов»
  • 3.53
    •
  • 15:28
    • «Спартак» поднимет под своды «ЦСКА-Арены» свитер Аркадия Рудакова
  • 14:44
    • Адриано: Должны исправлять положение
  • 14:29
    • Минское «Динамо» уволило главного тренера
    ЦСКА — «Рома» Футбол ЛЧ. ЦСКА уступил «Роме», «Ювентус» проиграл «МЮ», «МанСити» разгромил «Шахтер»Обзор матчей четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Вчера в 01:180
  • 00:53
    • «Зенит» сыграл вничью с «Бордо» во Франции
  • 22:49
    • «Спартак» одержал волевую победу над «Рейнджерс»
  • 22:48
    • «Краснодар» вырвал победу у «Стандарда»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие