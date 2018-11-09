СМИ: «Арсенал» и «Спартак» согласовали переход Кононова

подписали соглашение, регулирующее порядок перехода в московский клуб тренера сообщает «Спорт-Экспресс».

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Матч с «Анжи», который состоится сегодня, станет последним для Кононова во главе «Арсенала» — после игры он переходит на работу в «Спартак» и, вероятно, приступит к тренировкам уже после паузы на матчи сборных.

Соглашение предусматривает переход всего штаба Кононова в «Спартак», сумма отступных составит порядка 500 тысяч евро. Соглашение со стороны «Спартака» подписано генеральным директором клуба Сергеем Родионовым.

Кононов подпишет контракт с красно-белыми сроком до конца текущего сезона — договор, по некоторым данным, предусматривает продление сроком на один сезон в случае попадания в тройку призеров. 0