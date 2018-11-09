Клопп: Надо выиграть АПЛ, чтобы сезон был успешным

Главный тренерпрокомментировал борьбу за титул в

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«Что касается набранных очков, то по некоторым причинам рано говорить об успехе. В прошлом сезоне мы играли довольно легко, но сейчас все несколько сложнее, а "Манчестер Сити", "Челси" и другие команды демонстрируют очень высокий уровень.

В Лиге чемпионов мы уступили в Белграде, тогда как "Сити" разгромил "Шахтер" со счетом 6:0. Это огромная разница. Нам надо выиграть Премьер-лигу, чтобы сезон можно было считать успешным. В этом году с нами ведут борьбы чемпионы последних двух лет, поэтому это будет считаться достижением. Нельзя забывать еще и об "Арсенале", который обновился и показывает классную игру», — цитирует Клоппа Daily Mail.

«Красные» набрали 27 очков и делят 2-3 места с «Челси», а лидирует «Манчестер Сити», опережая преследователей на два пункта. 0