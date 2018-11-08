«Астана» вырвала победу в матче с «Яблонецем»

«Астана»
fca.kz
Счет в матче на 18-й минуте открыл полузащитник хозяев поля Педро Энрике.
На 40-й минуте счет сравнялся из-за автогола — игрок «Астаны» Бактийор Зайнутдинов переправил мяч в свои ворота после подачи углового.
Победный мяч в ворота чешской команды на 88-й минуте забил защитник Евгений Постников.
«Астана» с восемью очками лидирует в группе К, а «Яблонец» расположился на четвертой строчке, имея в активе два очка.
В следующем матче турнира казахстанцы 29 ноября примут киевское «Динамо», а чехи в этот же день сыграют с французским «Ренном». 0