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    «Астана» вырвала победу в матче с «Яблонецем»

    Лига Европы
    В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы казахстанская «Астана» на своем поле обыграла чешский «Яблонец» — 2:1.

    «Астана»
    «Астана»
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    Счет в матче на 18-й минуте открыл полузащитник хозяев поля Педро Энрике.

    На 40-й минуте счет сравнялся из-за автогола — игрок «Астаны» Бактийор Зайнутдинов переправил мяч в свои ворота после подачи углового.

    Победный мяч в ворота чешской команды на 88-й минуте забил защитник Евгений Постников.

    «Астана» с восемью очками лидирует в группе К, а «Яблонец» расположился на четвертой строчке, имея в активе два очка.

    В следующем матче турнира казахстанцы 29 ноября примут киевское «Динамо», а чехи в этот же день сыграют с французским «Ренном». 0

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