«Астана» вырвала победу в матче с «Яблонецем»

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы казахстанскаяна своем поле обыграла чешский— 2:1.

Счет в матче на 18-й минуте открыл полузащитник хозяев поля Педро Энрике.

На 40-й минуте счет сравнялся из-за автогола — игрок «Астаны» Бактийор Зайнутдинов переправил мяч в свои ворота после подачи углового.

Победный мяч в ворота чешской команды на 88-й минуте забил защитник Евгений Постников.

«Астана» с восемью очками лидирует в группе К, а «Яблонец» расположился на четвертой строчке, имея в активе два очка.

В следующем матче турнира казахстанцы 29 ноября примут киевское «Динамо», а чехи в этот же день сыграют с французским «Ренном». 0