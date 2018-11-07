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    Football Leaks: «Зенит» указывал «дочек» «Газпрома» как второго главного спонсора в отчетах для УЕФА

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    Питерскому «Зениту» удалось избежать наказания за нарушение правил финансового фэйр-плей в 2012-2013 годах, сообщается в расследовании Football Leaks.

    «Газпром» — главный спонсор «Зенита»
    «Газпром» — главный спонсор «Зенита»
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    У УЕФА вызвала подозрение сумма в размере 101 миллиона евро, которая была вложена в клуб в 2012 году.

    Тогда «Газпром», фигурировавший в документах, направленных в УЕФА, как «Главный спонсор №1», заплатил 20,8 миллиона евро за рекламные услуги. Также компания выделила 28 миллионов дополнительно в виде пожертвования, в спонсорских взносах не учитывавшиеся.

  • Football Leaks: В «Зенит», «Локо» и «Динамо» влили 1,65 млрд евро из госбюджета после введения ФФП
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    • 80,4 миллиона выделил пул спонсоров, указанный в документах как «Главный спонсор №2». Из них, как оказалось, 64 миллиона выделили дочерние компании «Газпрома» — «Газпромбанк», «Газпром Германия», «Межрегионгаз» и другие. Остальную сумму выделили спонсоры, не связанные с «Газпромом».

    В 2012 и 2013 годах «Газпром» напрямую вложил в «Зенит» по 74 миллиона евро, с 2014-го сумма выросла до 90 миллионов в год. Таким образом, клуб должен был получить 605 миллионов евро к 2018-му, чтобы соответствовать ФФП. Отмечается, что это запрещено самими правилами фэйр-плей.

    Также отмечается, что для аудита «Зенит» привлек австралийскую компанию Repucom, которая работала над проектом развития РФПЛ. «Зенит» сотрудничал с Repucom и после этого, вплоть до поглощения компании другим крупным аудитором — Nielsen. В Repucom отказались отвечать на вопрос о том, был ли аудит сопряжен с конфликтом интересов, сославшись на конфиденциальность. В мае 2014-го дело против «Зенита» было закрыто.

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    • Также из расследования стало известно, как «Зенит» и тогдашний генеральный директор клуба Максим Митрофанов обосновывали стоимость спонсорских контрактов с «Газпромом» при расследовании нарушений правил финансового фэйр-плей петербургским клубом в 2012-2013 годах.

    Так, Митрофанов направил в УЕФА письмо, оказавшееся в распоряжении Football Leaks, в котором говорилось, что клуб часто выполняет просьбы «Газпрома», которые никак не прописаны в соглашениях. «Зенит» предоставлял компании сервисы гостеприимства, недоступные другим спонсорам.

    В частности, представителям «Газпрома» позволяли находиться в раздевалке команды, предоставляли места на официальных ужинах и мероприятиях, выделял VIP-билеты.

    Утверждается, что игроки «Зенита» были обязаны поздравлять работников «Газпрома» с днем рождения, их партнеров и чиновников. Также футболисты участвовали в мероприятиях компании, различных фотосессиях, социальных программах и даже посещали офисы, чтобы давать автографы. 0

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