ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Црвена Звезда» совершила подвигБелградский шок «Ливерпуля» — то, что потеряет футбол без Лиги чемпионов
  • 21:41
    • ЦСКА проигрывает «Роме» после первого тайма
  • 21:44
    • «Валенсия» до перерыва побеждает «Янг Бойз»
  • 21:27
    • Дзюба не сыграет с «Бордо» из-за повреждения
  • 21:17
    • Football Leaks: «Зенит» указывал «дочек» «Газпрома» как второго главного спонсора в отчетах для УЕФА
  • 20:41
    • Football Leaks: В «Зенит», «Локо» и «Динамо» влили 1,65 млрд евро из госбюджета после введения ФФП
    Все новости спорта

    Football Leaks: В «Зенит», «Локо» и «Динамо» влили 1,65 млрд евро из госбюджета после введения ФФП

    РПЛ Футбол России Зенит Локомотив Динамо Рубин УЕФА Чемпионат мира по футболу-2018 Скандалы Между тем Календарь РФПЛ
    Анонимный проект Football Leaks провел расследование относительно российских клубов на предмет их соответствия финансовому фэйр-плей УЕФА, сообщает Sports.ru.

    «Зенит»
    «Зенит»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    В нарушении правил ФФП подозреваются «Зенит», «Локомотив», «Динамо» и «Рубин». Как утверждается в расследовании, с момента введения правил в «Зенит», «Локомотив» и «Динамо» вложили 1,65 миллиарда евро из бюджета российских госкомпаний, похожие схемы применяются и сейчас.

    Так, генеральный спонсор «Зенита» — «Газпром» — влил в клуб 113 миллионов евро в 2012 году. После того, как УЕФА открыл дело в отношении петербургского клуба, «Зенит» пошел на сделку со следствием.

  • Заговор против УЕФА. Топ-клубы Европы хотят захватить власть
  • Об этом свидетельствуют данные Football Leaks
  • 03/11/2018

    • В клубе объяснили, что из-за бедности в России, неспособности РПЛ генерировать доход и пиратства клуб не может зарабатывать сумму, необходимую для соответствия ФФП.

    Снижение уровня финансирования, согласно позиции руководства «Зенита», привело бы к оттоку интереса от футбола перед ЧМ-2018. Похожие аргументы позже предъявлял и «Локомотив».

    «Динамо» и «Рубин» позже были отстранены от участия в еврокубках на один сезон с испытательным двухлетним сроком, а с «Зенита» и «Локомотива» через три года сняли все ограничения.

    Напомним, что Football Leaks — анонимный проект, который регулярно публикует данные о махинациях топ-клубов и спортивных организаций. 0

    ЧМ-2018КалендарьФотоПрогнозы
  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 30 октября — 5 ноября
  • 05/11/2018 в 23:02
    •
  • Прогноз
  • «Манчестер Сити» — «Шахтёр Д»
  • 1.74
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Поединок за третью позицию
  • «Валенсия» — «Янг Бойз». Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
  • Состав всему голова
  • «Манчестер Сити» — «Шахтёр Д». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • Выиграет ли «Реал» Солари в Лиге чемпионов?
  • «Виктория» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 6.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Порту» — «Локомотив» Футбол ЛЧ. «Локомотив» проиграл «Порту», «Барселона» не справилась с «Интером»Обзор матчей четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов 01:250
  • 16:19
    • Удаление Крыховяка в матче с «Енисеем» отменено
  • 16:02
    • ЦСКА уступил «Роме» в Юношеской лиге УЕФА
  • 15:42
    • «Спартак» наказан за кричалки фанатов на игре с «Анжи»
    Поль Погба Футбол Погба способен на многое. «МЮ» надо учиться этим пользоваться«МЮ» пока не удалось отыскать идеальную роль на поле для Поля Погба — одного из самых талантливых полузащитников планеты 01:490
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Возьмут ли «армейцы» реванш за разгром в Риме?
  • 4.16
    •
  • 20:55
    • 22 очка Моргана помогли УНИКСу победить «Морнар»
  • 20:17
    • Джеррард: У «Спартака» есть игроки, которые способны показать опасную игру в атаке
  • 20:10
    • Черышев не попал в заявку «Валенсии» на матч с «Янг Бойз»
    Игроки «Ман Сити» Футбол Закрытый клуб. Как шестерка топ-команд убивает интерес к АПЛЧемпионат Англии перестал быть непредсказуемым Вчера в 17:120
  • 13:40
    • Стали известны даты проведения четвертьфиналов Кубка России
  • 13:12
    • Кириченко заменил Томарова на посту главного тренера «Уфы»
  • 12:04
    • ФСБ предотвратила несколько терактов во время ЧМ-2018
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 4000
  • рублей
    бонус
    • рег + бонус
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие