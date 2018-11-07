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    ПСЖ и «Наполи» победителя не выявили

    «Наполи» — ПСЖ: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» на выезде сыграл вничью с итальянским «Наполи» — 1:1.

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    Французы открыли счет в добавленное к первому тайму время. Неймар отпасовал на левый край чужой штрафной, где Мбаппе расшатал Альбиоля и отпасовал в центр на Хуана Берната, а тот с линии вратарской уже в падении отправил мяч точно в цель.

    Но на 61-й минуте в ворота парижан был назначен пенальти. После прострела с левого фланга атаки мяч рикошетом от Тиаго Силвы отскочил на линию вратарской, где в коробочку Кальехона взяли Буффон и Тиаго Силва.

    Лоренцо Инсинье уверенным ударом с «точки» отправил мяч точно в левый нижний угол ворот Буффона.

    В другом матче группы С «Ливерпуль» на выезде уступил сербской «Црвене Звезде» — 0:2.

    Группа С: 1. «Ливерпуль» — 6 очков, 2. «Наполи» — 6, 3. ПСЖ — 5, 4. «Црвена Звезда» — 4.

    Лига чемпионов. 4-й тур. Группа C
    «Наполи» (Италия) — «ПСЖ» (Франция) — 1:1 (0:1)
    Голы: Бернат, 45+2 (0:1). Инсинье, 62 — с пенальти (1:1)«Наполи»: Оспина, Максимович (Хюсай, 76), Альбиоль, Кулибали, Мариу Руй, Аллан, Хамшик, Руис (Зелиньски, 71), Кальехон, Мертенс (Унас, 83), Инсинье«ПСЖ»: Буффон, Тиагу Силва, Маркиньюс, Керер (Шупо-Мотинг, 90+2), Менье (Кимпембе, 73), Верратти, Дракслер, Ди Мария (Кавани, 77), Неймар, Бернат, МбаппеПредупреждения: Мбаппе, 29. Керер, 32. Руис, 45+2. Верратти, 89. Неймар, 90+1
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