«Наполи» — ПСЖ: счет матча 1:1, обзор голов

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионовна выезде сыграл вничью с итальянским— 1:1.

Французы открыли счет в добавленное к первому тайму время. Неймар отпасовал на левый край чужой штрафной, где Мбаппе расшатал Альбиоля и отпасовал в центр на Хуана Берната, а тот с линии вратарской уже в падении отправил мяч точно в цель.

Но на 61-й минуте в ворота парижан был назначен пенальти. После прострела с левого фланга атаки мяч рикошетом от Тиаго Силвы отскочил на линию вратарской, где в коробочку Кальехона взяли Буффон и Тиаго Силва.

Лоренцо Инсинье уверенным ударом с «точки» отправил мяч точно в левый нижний угол ворот Буффона.

В другом матче группы С «Ливерпуль» на выезде уступил сербской «Црвене Звезде» — 0:2.

Группа С: 1. «Ливерпуль» — 6 очков, 2. «Наполи» — 6, 3. ПСЖ — 5, 4. «Црвена Звезда» — 4.