Клопп: Чувствуем груз поражения, но уже ничего не исправить

Главный тренерподвел итоги матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с(0:2).

Юрген Клопп Sky Sports 1000 Фрибет для всех Забрать!

«У соперника было достаточно возможностей, он ими воспользовался. После перерыва мы старались забить и доминировали, но так и не сумели реализовать свои шансы.

У меня нет большой речи, чтобы объяснить ситуацию спустя десять минут после финального свистка. Я всего лишь человек. Пока мне нечего сказать. Мы ощущаем груз от поражения, но ничего изменить уже нельзя», — цитирует Клоппа Sky Sports.

Следующий матч в Лиге чемпионов английский клуб также проведет на выезде — 28 ноября против ПСЖ. 0