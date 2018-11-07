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    Консейсау: «Локомотив» тоже создал нам проблемы

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    Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау прокомментировал победу над «Локомотивом» (4:1) в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Сержиу Консейсау
    Сержиу Консейсау
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    «В каждом матче можно что-то улучшить, что-то исправить. "Локомотив" тоже создал нам проблемы, в начале второго тайма дважды угрожал нашим воротам. У нас возникли некоторые проблемы в понимании между защитниками, поэтому соперник иногда довольно легко выбегал в атаку. Но в целом наше выступление мне понравилось. Поле очень тяжелое, в таких условиях лучше вообще не играть в футбол.

    Да, в некоторых моментах баланс между нападением и атакой терялся. Такое случалось и в матче с "Локомотивом" в Москве», — цитирует Консейсау Sport24.

    «Порту» с 10 баллами является лидером группы D. «Локомотив» (0) замыкает квартет и лишился шансов выйти в плей-офф Лиги чемпионов. 0

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