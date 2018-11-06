Моуринью: «Ювентус» является фаворитом

Главный тренерпрокомментировал предстоящий поединок четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против

«Завтра болельщиков ждет большой матч. Считаю "Ювентус" фаворитом, они будут играть дома. У меня дружеские отношения с главным тренером соперника Массимилиано Аллегри. Для нас очень важно провести всю игру на высоком уровне. Футбол — это 90 минут, нельзя отдавать сопернику преимущество», — цитирует Моуринью Football Italia.

После трех туров «Ювентус» занимает 1-е место в группе H, имея в активе 9 очков. «МЮ» с 4 баллами располагается на второй строчке.

Матч в Турине начнется в 23:00 мск. 0