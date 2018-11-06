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    Моуринью: «Ювентус» является фаворитом

    Манчестер Юнайтед Лига чемпионов Ювентус Календарь Лиги чемпионов
    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал предстоящий поединок четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

    Жозе Моуринью
    Жозе Моуринью
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    «Завтра болельщиков ждет большой матч. Считаю "Ювентус" фаворитом, они будут играть дома. У меня дружеские отношения с главным тренером соперника Массимилиано Аллегри. Для нас очень важно провести всю игру на высоком уровне. Футбол — это 90 минут, нельзя отдавать сопернику преимущество», — цитирует Моуринью Football Italia.

    После трех туров «Ювентус» занимает 1-е место в группе H, имея в активе 9 очков. «МЮ» с 4 баллами располагается на второй строчке.

    Матч в Турине начнется в 23:00 мск. 0

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