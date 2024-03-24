«Аль-Хиляль» готов заплатить за вингера «Барселоны» 100 млн евро

Атакующий полузащитник «Барселоны»может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.

По информации Diario Sport, в переходе бразильца заинтересован «Аль-Хиляль».

Источник утверждает, что саудовский клуб готов заплатить за Рафинью 100 миллионов евро.

Скорее всего, «Барса» не станет удерживать игрока из-за серьезных финансовых проблем.

Также отмечается, что «Аль-Хиляль» втрое увеличит зарплату 27-летнего вингера.

Transfermarkt оценивает стоимость Рафиньи в 50 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Испании 21 матч, забил четыре гола и сделал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что Рафинья может вернуться в английскую Премьер-лигу.

Напомним, за «Аль-Хиляль» выступают Неймар и бывший полузащитник «Зенита» Малком.