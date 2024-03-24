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    Определились все участники Кубка Америки-2024

    Футбол Латинская Америка Сборная Аргентины Сборная Бразилии Сборная Уругвая Сборная Парагвая Сборная Колумбии
    Стали известны все участники группового этапа Кубка Америки 2024 года.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    Последним участником турнира стала сборная Коста-Рики, одержавшая победу над Гондурасом (3:1).

    Группа А: Аргентина, Перу, Чили, Канада.

    Группа B: Мексика, Эквадор, Венесуэла, Ямайка.

    Группа C: США, Уругвай, Панама, Боливия.

    Группа D: Бразилия, Колумбия, Парагвай, Коста‑Рика.

    Кубок Америки-2024 пройдет в США с 20 июня по 14 июля.

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