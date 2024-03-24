Определились все участники Кубка Америки-2024

Лионель Месси Фото: globallookpress.com
Последним участником турнира стала сборная Коста-Рики, одержавшая победу над Гондурасом (3:1).
Группа А: Аргентина, Перу, Чили, Канада.
Группа B: Мексика, Эквадор, Венесуэла, Ямайка.
Группа C: США, Уругвай, Панама, Боливия.
Группа D: Бразилия, Колумбия, Парагвай, Коста‑Рика.
Кубок Америки-2024 пройдет в США с 20 июня по 14 июля.
Сборная Аргентины — действующий победитель Кубка Америки. В финале турнира, который состоялся в 2021 году, команда Лионеля Скалони выиграла у Бразилии (1:0).