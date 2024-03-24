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    Касаткина снова обыграет Кырстю?

    Касаткина — Кырстя. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Майами 24 марта 2024 года

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    Дарья Касаткина
    Россиянка Дарья Касаткина сыграет против румынки Сораны Кырсти в третьем круге турнира WTA 1000 в Майами. Матч пройдет 24 марта, начало — в 18:00 мск. Касаткина — Кырстя: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Майами. Женщины 24 Марта 2024 года

    Касаткина

    Для Дарьи турнир начался, по сути, с небольшой разминки, в которой вместе с ней участвовала Клер Лю.

    Американка оказалась не готова к этой игре. Россиянка забрала первый сет со счетом 6:0, а во втором при 1:0 соперница снялась.

    В общем, напрягать не пришлось, и это наверное хорошо с учетом того, что ближайший матч, скорее всего, получится очень энергозатратным.

    Все прогнозы на теннис

    Касаткина ранее в этом сезоне прошла не менее двух раундов уже на четырех турнирах, в том числе на недавнем «тысячнике» в Индиан-Уэллс.

    Кырстя

    Сорана тем временем тоже уверенно преодолела предыдущий раунд, несмотря на то, что ожидания были совершенно иными.

    Румынская теннисистка разгромила Слоан Стивенс со счетом 6:2, 6:1.

    Кырстя взяла реванш у американки за поражение во втором круге турнира в Индиан-Уэллс. Две недели назад она уступила чемпионке US Open-2017 в двух сетах — 0:6, 5:7.

    Зато перед этим 33-летняя Кырстя дошла до полуфинала в Дубае. Дальше ее не пустила итальянка Жасмин Паолини, ставшая одним из главных открытий сезона.

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    Также стоит обратить внимание на то, что в прошлом году Сорана добралась в Майми до полуфинала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Касаткину в этом матче можно поставить за 1.80, победу Кырсти букмекеры предлагают за 2.02.

    Прогноз: в феврале Дарья разгромила Сорану в Абу-Даби со счетом 6:2, 6:0. Недавние матчи румынской теннисистки против Стивенс показали, что она умеет быстро реагировать на подобные поражения, поэтому в данном случае есть смысл обойтись без ставок на исход. У соперницы будет серьезный настрой.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.92.

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    Ставка и прогноз на матч Касаткина — Кырстя с коэффициентом 1.92. Дата матча: 24.03.2024. Прогнозы на теннис. Касаткина снова обыграет Кырстю?
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