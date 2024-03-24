Россиянка Дарья Касаткина сыграет против румынки Сораны Кырсти в третьем круге турнира WTA 1000 в Майами. Матч пройдет 24 марта, начало — в 18:00 мск. Касаткина — Кырстя: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Касаткина

Для Дарьи турнир начался, по сути, с небольшой разминки, в которой вместе с ней участвовала Клер Лю.

Американка оказалась не готова к этой игре. Россиянка забрала первый сет со счетом 6:0, а во втором при 1:0 соперница снялась.

В общем, напрягать не пришлось, и это наверное хорошо с учетом того, что ближайший матч, скорее всего, получится очень энергозатратным.

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Касаткина ранее в этом сезоне прошла не менее двух раундов уже на четырех турнирах, в том числе на недавнем «тысячнике» в Индиан-Уэллс.

Кырстя

Сорана тем временем тоже уверенно преодолела предыдущий раунд, несмотря на то, что ожидания были совершенно иными.

Румынская теннисистка разгромила Слоан Стивенс со счетом 6:2, 6:1.

Кырстя взяла реванш у американки за поражение во втором круге турнира в Индиан-Уэллс. Две недели назад она уступила чемпионке US Open-2017 в двух сетах — 0:6, 5:7.

Зато перед этим 33-летняя Кырстя дошла до полуфинала в Дубае. Дальше ее не пустила итальянка Жасмин Паолини, ставшая одним из главных открытий сезона.

Также стоит обратить внимание на то, что в прошлом году Сорана добралась в Майми до полуфинала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Касаткину в этом матче можно поставить за 1.80, победу Кырсти букмекеры предлагают за 2.02.

Прогноз: в феврале Дарья разгромила Сорану в Абу-Даби со счетом 6:2, 6:0. Недавние матчи румынской теннисистки против Стивенс показали, что она умеет быстро реагировать на подобные поражения, поэтому в данном случае есть смысл обойтись без ставок на исход. У соперницы будет серьезный настрой.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.92.