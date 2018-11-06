«Монако» — «Брюгге»: счет 0:3 после первого тайма

После первого тайма домашнего матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионовуступает бельгийскому— 0:3.

Гости открыли счет на 12-й минуте. Колс прострелил с правого фланга атаки во вратарскую, где Уэсли в борьбе с защитником пропустил мяч дальше, после чего расстреливал пустые ворота Ханс Ванакен.

Спустя три минуты в ворота монегасков был назначен пенальти — Баррека рукой в своей штрафной принял на себя удар Ванакена со средней дистанции. Сам бельгийский полузащитник и оформил дубль ударом с «точки».

А на 24-й минуте бразильский нападающий гостей Уэсли приблизился к чужой штрафной «Монако» по правому флангу атаки, ушел от Глика, после чего исполнил классный удар в дальний угол ворот Бенальо. 0