Гвардиола: Матч против «Шахтера» — самый важный для «МанСити»

Главный тренер «Манчестер Сити»поделился ожиданиями от домашнего матча Лиги чемпионов с донецким «Шахтером».

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В третьем туре «Шахтер» потерпел от «Сити» первое поражение в группе — 0:3

«Самая важная игра для нас в данный момент — именно против "Шахтера". Мы потеряли очки в домашнем поединке с "Лионом", и теперь для нас каждый матч сродни финалу.

Мы пробьемся в 1/8 финала, если выиграем два следующих матча на своем поле. Ряд топ-клубов вылетит, так что участие в плей-офф — уже серьезное достижение.

Каждый розыгрыш Лиги чемпионов сложнее предыдущих. Оппоненты становятся сильнее. И тут дело не в силе того или иного национального чемпионата.

Наши потери? Гюндоган готов играть. Отаменди — тоже. Травмированы только де Брейне и Мангаля», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0