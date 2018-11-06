Гвардиола: Матч против «Шахтера» — самый важный для «МанСити»

Хосеп Гвардиола
uefa.com
В третьем туре «Шахтер» потерпел от «Сити» первое поражение в группе — 0:3
«Самая важная игра для нас в данный момент — именно против "Шахтера". Мы потеряли очки в домашнем поединке с "Лионом", и теперь для нас каждый матч сродни финалу.
Мы пробьемся в 1/8 финала, если выиграем два следующих матча на своем поле. Ряд топ-клубов вылетит, так что участие в плей-офф — уже серьезное достижение.
Каждый розыгрыш Лиги чемпионов сложнее предыдущих. Оппоненты становятся сильнее. И тут дело не в силе того или иного национального чемпионата.
Наши потери? Гюндоган готов играть. Отаменди — тоже. Травмированы только де Брейне и Мангаля», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0