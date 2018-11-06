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    Консейсау: Никогда не считал «Локомотив» слабой командой

    Порту Португалия Лига чемпионов Локомотив Футбол России Календарь Лиги чемпионов
    Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау рассказал о настрое на домашний матч Лиги чемпионов с московским «Локомотивом».

    Сержиу Консейсау
    Сержиу Консейсау
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    Португальский клуб возглавляет таблицу квартета. Железнодорожники в предыдущих трех турах не набрали очков.

    «Не думаю о прошлых матчах, меня интересует лишь новый поединок, красивая и качественная игра. Не жду, что предстоящая встреча окажется сложнее или проще московской.

    Не знаю, что планирует тренер гостей. Я выполняю только свою работу. Никогда не считал "Локомотив" слабой командой. Соперник постарается показать свои лучшие качества.

    Мы играем от себя, специально не станем ничего изобретать. И точно не будем делать жизнь "Локомотива" проще», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0

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