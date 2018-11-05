«Уфа» — «Крылья Советов»: известны стартовые составы

Матч пройдет на поле «Уфы»
twitter.com/ufafc
«Уфа»: Беленов, Аликин, Пуцко, Живоглядов, Табидзе, Неделчару, Ванек, Салатич, Тилль, Сысуев, Игбун.
Запасные: Шелия, Сухов, Тумасян, Никитин, Засеев, Кротов, Алиев, Безденежных, Пауревич, Карп, Сейдахмет, Бизяк.
«Крылья Советов»: Рыжиков, Бурлак, Чичерин, Зотов, Самарджич, Ткачук, Башкиров, Чочиев, Антон, Корниленко, Канунников.
Запасные: Конюхов, Тигиев, Надсон, Тихонов, Ланин, Яковлев, Шейдаев, Соболев.
Начало поединка в Уфе на стадионе «Нефтяник» — в 16:30 мск. 0