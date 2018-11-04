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    «Вильярреал» — «Леванте»: онлайн-трансляция начнется в 18:15

    Вильярреал — Леванте: смотреть онлайн, прямая трансляция (04.11.2018)

    Примера Футбол Испании Вильярреал Леванте Календарь Примеры
    В 18:15 в чемпионате Испании по футболу начнётся матч «Вильярреал» — «Леванте».

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    Последний матч между собой: «Вильярреал» — «Леванте» 2:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 6:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 6:1 (победит «Вильярреал»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Вильярреал» — «Леванте». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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