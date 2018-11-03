Борнмут — Манчестер Юнайтед. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (03.11.2018)

Составы команд:
«Борнмут»: Asmir Begovic, Саймон Фрэнсис, Стив Кук, Nathan Ake, Джефферсон Лерма, Адам Смит, Lewis Cook, Ryan Fraser, Callum Wilson, Джуниор Станислас, David Brooks.
«Манчестер Юнайтед»: Давид де Хеа, Виктор Нильссон-Линделоф, Крис Смоллинг, Эшли Янг, Люк Шоу, Поль Погба, Фред, Nemanja Matic, Алексис Санчес, Хуан Мата, Антони Марсьяль.
Предыдущий матч соперников: «Борнмут» — «Манчестер Юнайтед» 0:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:3.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:3. 0