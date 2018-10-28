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    «РБ Лейпциг» — «Шальке-04»: онлайн-трансляция начнется в 17:30

    РБ Лейпциг — Шальке-04 (28.10.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Бундеслига Футбол Германии Шальке 04 Календарь Бундеслиги
    В 17:30 в футбольной Бундеслиге начнётся матч «РБ Лейпциг» — «Шальке-04».

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    Последний матч между собой: «РБ Лейпциг» — «Шальке-04» 3:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 2:2.

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «РБ Лейпциг» — «Шальке-04». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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  • 19/10/2018 в 00:03
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  • Прогноз
  • «РБ Лейпциг» — «Шальке»
  • 3.50
  • Сегодня в 17:30
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