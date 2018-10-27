«Бавария» одолела «Майнц», «Боруссия» упустила победу над «Гертой»

Дортмундскаяна своем поле сыграла вничью с берлинской(2:2) в матче 9-го тура немецкой Бундеслиги.

Хозяева вышли вперёд на 27-й минуте благодаря голу Джейдона Санчо. На 41-й минуте гости сравняли счёт — отличился Саломон Калу.

На 61-й минуте Санчо оформил дубль, однако в добавленное время гости сумели уйти от поражения благодаря второму голу Калу.

Мюхненская «Бавария» на выезде сумела добиться победы над «Майнцем» со счётом 2:1.

Гости открыли счет на 39-й минуте — мяч забил Леон Горецка. На 48-й минуте «Майнц» ответил голом Жан-Поля Бутьюса, однако на 62-й минуте победу мюнхенцам принёс Тьяго Алькантара.

С 21 очком дортмундская «Боруссия» продолжает лидировать в чемпионате. У «Баварии» 19 очков и второе место.

В параллельном матче «Ганновер-96» на своём поле уступил «Аугсбургу» со счётом 1:2. Еще в одной встрече «Вольфсбург» на чужом поле сумел разгромить «Фортуну» со счётом 3:0. 0