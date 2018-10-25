«Зенит» — «Бордо»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Себастьян Дриусси и Артем Дзюба
«Зенит»
«Зенит»: Лунёв, Маммана, Набиуллин, Иванович, Нету, Кузяев, Мак, Паредес, Ерохин, Дзюба, Дриусси.
Запасные: Лодыгин, Мевля, Маркизио, Шатов, Оздоев, Эрнани, Заболотный.
«Бордо»: Костиль, Левчук, Пундж, Отавио, Кунде, Пабло, Чуаэми, Санкаре, Оджим, Бриан, Карамо.
Запасные: Пуссен, Паленсия, Йованович, Плашил, Лерагер, Юссуф, де Превиль.
Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Зениту». Коэффициент на его победу — 1.75, на успех «Бордо» — 5.45, на ничью — 3.90. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.