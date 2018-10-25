«Зенит» — «Бордо». Прогноз и ставки на матч футбольной Лиги Европы 25 октября 2018 года

В четверг, 25 октября, «Зенит» на своем поле примет «Бордо» в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы. Встреча группы C, которая пройдет на арене «Санкт-Петербург», начнется в 19:55 по московскому времени. Прогноз на «Зенит» — «Бордо».

«Зенит»

Питерский клуб стартовал в групповом этапе Лиги Европы с выездной ничьи в Дании. В матче 1-го тура с «Копенгагеном» подопечные Семака открыли счет перед перерывом, но пропустили во втором тайме — 1:1.

В матче второго тура питерский клуб на своем поле одержал победу над пражской «Славией» (1:0). Единственный мяч был забит в концовке встречи.

После этого матча сине-бело-голубые в рамках РПЛ обыграли на своем поле «Краснодар» со счетом 2:1 и уступили на выезде «Динамо» (0:1).

В чемпионате России «Зенит» с 25 очками возглавляет таблицу. Разница мячей 20-9. Лучший бомбардир с 5 голами — Артем Дзюба, за ним, с 4 голами и 3 ассистами — Александр Ерохин. По 3 мяча у Олега Шатова и Себастьяна Дриусси.

Все прогнозы на Лигу Европы

В предстоящем матче не сыграет травмированный Кристиан Нобоа, а также Александр Кокорин, влипший в скандал, приведший к уголовному преследованию. Из-за травмы бедра может не сыграть Смольников.

«Бордо»

Французский клуб начал групповой этап Лиги Европы с выездного поражения от «Славии» (0:1), пропустив в Чехии единственный мяч в первом тайме.

Во втором туре «Бордо» на своем поле проиграл «Копенгагену» со счетом 1:2. Пропустив в первом тайме, жирондинцы сумели отыграться в концовке матча, но пропустили второй гол на последних минутах.

После этого матча «Бордо» на своем поле разгромил «Нант» (3:0) в матче Лиги 1, а в последней встрече в гостях уступил «Монпелье» со счетом 0:2.

В чемпионате Франции «Бордо» с 14 очками на 8-м месте, разница мячей 13-13, лучший бомбардир с 7 голами — Франсуа Камано.

Календарь и таблица Лиги Европы

В предстоящем матче не сыграют травмированные защитник Пабло, хавбек Яссин Бенрау и нападающие Андреас Корнелиус и Янн Карамо.

В группе С Лиги Европы «Зенит» с 4 очками занимает первое место. У «Копенгагена» 4 очка, у «Славии» — 3. «Бордо» замыкает таблицу — 0 очков.

Прогноз

Букмекеры считают «Зенит» фаворитом матча. На победу команды Семака дается коэффициент 1,70, тогда как на ничью — 3,70, а на успех «Бордо» — 5,0.

Питерский клуб на своем поле постарается реабилитироваться за поражение и упрочить лидерство. «Бордо», чтобы не попрощаться с еврокубками, нужно побеждать в России, но вряд ли это французам удастся.

Можно прогнозировать домашнюю победу «Зенита». но вряд ли стоит ждать обилия голов, возможно все решит один мяч — можно ставить на низ.

Интересны также варианты ТМ 2,5 за 1,70 и «обе забьют — нет» за 1,75. 0