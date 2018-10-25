Семин: Если набрать девять очков, занять второе место в группе реально

Главный тренер «Локомотива»поделился впечатлениями после матча с(1:3) в Лиге чемпионов.

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«Ключевое значение в этом матче имела реализация моментов. Мы не использовал все, что создали. "Порту" свои моменты реализовал. Чистая психология. Это и определило результат.

Фернандеш не пожал руку? Никакого конфликта. Для меня не играет никакой роли — пожал или не пожал. Это стрессовая ситуация.

Было бы хуже, если бы он меня расцеловал после замены. Заменил его, потому что плохо играл и раскис после назабитого пенальти.

Я не могу комментировать работу судей. Слишком большие штрафы. Вы сами видели и пенальти, и незасчитанный гол.

Если защитники будут травмированы, то Крыховяк продолжит играть в центре. Крыховяк был одним из лучших и справился со всеми обязанностями.

Конечно, нам хотелось бы, чтобы он играл в средней линии, но так сложилась ситуация. В защите Крыховяк сыграл блестяще.

Прямо сейчас не знаю, кто заменит Кверквелию. До второго матча с "Порту" еще много времени. Должен восстановиться Чорлука.

До выезда в Португалию у нас несколько важных матчей. Нужно как можно быстрее забыть эту игру и перестроиться на "Енисей".

Как сломать психологический барьер? Победой. Будет победа, сломается барьер.

Специально инициативу никто не отдает. "Порту" больше владел мячом, но моментов не было. Владение не определяет результат.

Хочу поздравить "Порту" с заслуженной победой. Также поздравляю президента "Порту", которого хорошо знаю. Португальская команда — сильнейшая в группе.

Я всегда смотрю в будущее с оптимизмом. Но есть реальность. "Порту" на данный момент первый. У нас еще три матча. Если набрать девять очков, занять второе место в группе реально», — приводит слова тренера пресс-служба «Локомотива». 0