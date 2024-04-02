«Ювентус» уверенно победил «Лацио» в первом матче Кубка Италии

Федерико Кьеза Фото: globallookpress.com
В первом тайме забитых мячей не было.
Только на 50-й минуте «старой синьоре» удалась отличная атаку, которую точным ударом завершил Федерико Кьеза. Голевую передачу ему отдал Андреа Камбьязо.
Через 14 минут преимущество туринцев удвоил Душан Влахович, ему ассистировал Уэстон Маккени.
Кубок Италии. Полуфинал. Первый матч
Ювентус — Лацио 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 — 50 Кьеза, 2:0 — 64 Влахович«Ювентус»: Перин, Камбьязо (Веа, 81), Данило, Бремер, Гатти, Костич (Алекс Сандро, 89), Рабьо, Локателли, Маккенни (Алькарас, 89), Кьеза (Йылдыз, 81), Влахович (Кин, 86)«Лацио»: Мандас, Марушич, Габаррон (Казале, 46), Романьоли, Хила (Хюсай, 81), Луис Альберто (Камада, 72), Весино, Гендузи, Фелипе Андерсон, Дзакканьи (Исаксен, 14), Иммобиле (Кастельянос, 73)Предупреждения: Гатти (37), Веа (85)
Ответный матч пройдет в Риме 24 апреля.