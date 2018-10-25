Нету: Самое важное для нас сейчас — сохранять набранный темп

Защитник «Зенита»прокомментировал победу над(2:1) в матче 3-го тура Лиги Европы.

«Мы старались установить контроль над мячом. В перерыве обсудили, в чем можем прибавить и вскоре сравняли счет. Во втором тайме обменялись несколькими контратаками, и в конце концов Кузяев забил гол.

Мы добились победы, которую вполне заслужили. Сложно проводить по три матча в неделю. Стараемся сохранять хорошую форму, насколько это возможно.

У нас сложная группа — все команды бьются. Теперь у нас 7 очков, и еще три матча впереди. Важно сохранять тот темп, который мы набрали сейчас.

Мы прекрасно знаем, что Дзюба — это тот нападающий, который делает разницу на поле. Один из лучших нападающих, в котором мы абсолютно уверены. Он, как и все, бьется за место в составе — так и должно быть в настоящей команде.

Сейчас, как я уже сказал, самое важное для нас — сохранять темп. Мы первые не только в Лиге Европы УЕФА, но и в чемпионате. В еврокубке и во внутреннем первенстве команды играют по-разному. В чемпионате России они глубже защищаются.

Сейчас мы просто довольны тем, что провели хорошую игру. Завтра у нас будет время отдохнуть и провести время с семьей. В субботу начнем подготовку к следующему матчу Премьер-лиги.

Мы были готовы к игре против них. Мы знали: одно из лучших их качеств — скоростные прорывы крайних полузащитников, игра на контратаках.

В первом тайме им удалось создать несколько опасных моментов, во втором мы были собраннее. "Бордо" — качественная команда, не зря они играют в Лиге Европы УЕФА.

Самое важное, что сегодня мы добились победы», — приводит слова Нету пресс-служба «Зенита». 0