ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Наполи» на последних минутах не удержал победу в Париже«Наполи» поставил под вопрос командный класс ПСЖ
  • 23:57
    • «Спартак» разошелся миром с «Рейнджерс» в Глазго
  • 23:53
    • «Краснодар» впервые в нынешнем сезоне проиграл в Лиге Европы
  • 21:56
    • «Зенит» вырвал победу у «Бордо»
  • 23:57
    • «Лацио» обыграл «Марсель», «Айнтрахт» одолел «Аполлон»
  • 23:56
    • «Челси» уверенно разобрался с БАТЭ
    Все новости спорта

    Нету: Самое важное для нас сейчас — сохранять набранный темп

    Зенит Футбол России Лига Европы Бордо Футбол Франции
    Защитник «Зенита» Луиш Нету прокомментировал победу над «Бордо» (2:1) в матче 3-го тура Лиги Европы.

    Луиш Нету
    Луиш Нету
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Мы старались установить контроль над мячом. В перерыве обсудили, в чем можем прибавить и вскоре сравняли счет. Во втором тайме обменялись несколькими контратаками, и в конце концов Кузяев забил гол.

    Мы добились победы, которую вполне заслужили. Сложно проводить по три матча в неделю. Стараемся сохранять хорошую форму, насколько это возможно.

    У нас сложная группа — все команды бьются. Теперь у нас 7 очков, и еще три матча впереди. Важно сохранять тот темп, который мы набрали сейчас.

    Мы прекрасно знаем, что Дзюба — это тот нападающий, который делает разницу на поле. Один из лучших нападающих, в котором мы абсолютно уверены. Он, как и все, бьется за место в составе — так и должно быть в настоящей команде.

    Сейчас, как я уже сказал, самое важное для нас — сохранять темп. Мы первые не только в Лиге Европы УЕФА, но и в чемпионате. В еврокубке и во внутреннем первенстве команды играют по-разному. В чемпионате России они глубже защищаются.

    Сейчас мы просто довольны тем, что провели хорошую игру. Завтра у нас будет время отдохнуть и провести время с семьей. В субботу начнем подготовку к следующему матчу Премьер-лиги.

    Мы были готовы к игре против них. Мы знали: одно из лучших их качеств — скоростные прорывы крайних полузащитников, игра на контратаках.

    В первом тайме им удалось создать несколько опасных моментов, во втором мы были собраннее. "Бордо" — качественная команда, не зря они играют в Лиге Европы УЕФА.

    Самое важное, что сегодня мы добились победы», — приводит слова Нету пресс-служба «Зенита». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Эксперименты Семака не работают, а Дзюба устал
  • 21/10/2018 в 23:08
    •
  • Прогноз
  • «Фрайбург» — «Боруссия» М
  • 1.71
  • Сегодня в 21:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Чикаго» должно продлить победную серию в игре с «Рейнджерс»
  • «Чикаго» — «Рейнджерс». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • «Йокерит» и «Спартак» должны порадовать результативным поединком
  • «Йокерит» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
  • Продолжит ли «Фрайбург» удачную домашнюю серию против «жеребят»?
  • «Фрайбург» — «Боруссия» М. Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Магнитка» Хоккей КХЛ. «Магнитка» проиграла «Автомобилисту», «Локо» дожал «Трактор»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 25 октября Вчера в 22:320
  • 21:49
    • Гол Уэлбека принес «Арсеналу» победу над «Спортингом»
  • 20:52
    • «Рубин» первым вышел в четвертьфинал Кубка России
  • 19:19
    • «Автомобилист» одержал победу над «Металлургом»
    «Локомотив» остается с нулем Футбол Свет меркнет. «Локо» хоронит свои шансыДомашнее поражение «Локомотива» от «Порту» в Лиге чемпионов — в нашем обзоре прессы Вчера в 16:220
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Зенит» против французов, очередная попытка киевлян
  • 4.16
    •
  • 00:09
    • «Бешикташ» уступил «Генку», «Мальме» поделил очки с «Сарпсборгом»
  • 00:05
    • Киевское «Динамо» вырвал победу у «Ренна»
  • 23:29
    • Нету: Самое важное для нас сейчас — сохранять набранный темп
    Никита Кучеров Хоккей НХЛ. Кучеров принес победу «Тампе», Дадонов отличился за «Флориду»Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 25 октября Вчера в 10:550
  • 18:24
    • Панченко и Шунин остались в запасе «Динамо» на матч Кубка России с «Рубином»
  • 18:11
    • Свитолина победила Возняцки и вышла в полуфинал итогового турнира WTA
  • 15:57
    • СМИ: Погба готов вернуться в «Ювентус»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие